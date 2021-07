Módulo científico ruso Nauka se acopla con éxito a Estación Espacial Internacional

El módulo científico ruso Nauka se acopló el jueves a la Estación Espacial Internacional (ISS), tras ocho días de viaje, informó la agencia espacial Roscosmos.

Pocas horas después de la operación de amarre, se produjo un problema con el motor de los propulsores, que se encendió de manera inesperada, lo que modificó la orientación de la ISS.

“Los propulsores empezaron a funcionar (…) de manera inesperada y desplazaron en 45º la estación. Las operaciones de enderezamiento permitieron reubicarla en su posición y la tripulación no se encuentra en peligro”, explicó la NASA en Twitter.

ICYMI: Earlier today, the Russian Nauka module inadvertently fired its thrusters while docked to the @Space_Station. Mission Control teams corrected the action and all systems are operating normally. The crew was never in any danger. Stay tuned for a media telecon later today: pic.twitter.com/bjuDmdiZu5

— NASA (@NASA) July 29, 2021