En 2020 también podrás evitar que te añadan a chats de grupo sin tu permiso , ya que se te enviará una invitación previa para incluirte en un grupo de WhatsApp . De esta manera ya puedes ir diciendo adiós a un montón de grupos indeseados que no hacen más que ocupar memoria en tu smartphone y molestarte con mensajes que no te interesan.

