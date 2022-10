Modo Gatúbela: Karol G subió la temperatura en ajustado outfit

En uno de sus últimos shows, Karol G brindó un anuncio muy triste. “Resulta que yo el próximo año no voy a ir de tour, no voy a ir de gira” expresó y algunos fans creyeron que La Bichota dejaría la música, aunque seguramente se trate de un descanso para la artista luego de tantas giras consecutivas.

