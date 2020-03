Modificarían condiciones de créditos | La Prensa Panamá

Sobre este mismo aspecto, el financista Manuel Brea comenta que “hace décadas en Panamá operaban bancos norteamericanos que recibían directamente los efectos de las medidas adoptadas por la Fed, los cuales canalizaban la liquidez a los costos de las tesorerías de estos bancos al sistema panameño. Hoy día esto prácticamente no existe, por lo que los efectos de reducción en la tasa no son tan inmediatos ni sincronizados en nuestra plaza”.

Sobre los efectos en los préstamos locales, aunque el ajuste no se produzca en la misma proporción que el aplicado por la Fed, Santiago es categórico: “No veo razón alguna por la cual no deberíamos ver un efecto significativo y direccional a la baja en las tasas hipotecarias que paga el panameño. Actualmente las veo muy altas”.

Los casos serían atendidos por las entidades de manera individual. “Cada banco se tendrá que sentar con los clientes que tengan problemas, ya que no todos los clientes necesitan lo mismo, ni todos los bancos tienen la misma estructura. Hay de toda clase de perfiles, por eso no hay una solución única para todo”, apuntó el ejecutivo, que se mostró confiado en que “todos los bancos van a tener que utilizar estas herramientas para ayudar a sus clientes a sobrepasar la crisis”.

Castillo, que compareció en la rueda de prensa diaria en la que el Ministerio de Salud informa sobre la evolución del coronavirus en el país, dijo que la mayoría de los países actúa con herramientas de política monetaria, algo que Panamá no puede hacer por no tener banco central.

