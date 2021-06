Moderno y único, 100 años después

Impulsado por el reto de la modista, Ernest Beaux acababa de crear una composición de vanguardia combinando los mejores ingredientes naturales con moléculas sintéticas llamadas aldehídos, que eran cosas nuevas de ese momento. Mezcló las proporciones como antes no lo había hecho nadie, exaltó las notas de la fragancia y dio en la diana pues el N° 5 elude la comparación con otras fragancias y no se ajusta a ningún marco previo.

Esta colección nació de la idea de volver a los inicios del N°5, a su primer empaque: la botella simple imperecedera, un objeto cotidiano que se volvió lujoso cuyo valor no es implícito, sino intangible por la experiencia misma de llevarlo y por la maravillosa historia que lo vio nacer. Así, el N°5 sigue sorprendiéndonos, con la capacidad de reinvención de La Casa CHANEL emanada de Gabrielle Chanel quien rompió los códigos de su época y más allá. CHANEL propone volver al primer packaging del N°5, la simple botella de laboratorio, funcional e icónica, dando un guiño al Pop Art con su edición CHANEL FACTORY 5 que impulsa a la libertad ante lo convencional, a no tomarnos tan en serio, y ser ligero sin ser superficial. Atizar la juventud de la imaginación ante la vejez del hábito.

