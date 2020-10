Moderna no aplicará las patentes de su vacuna contra la Covid-19 en la pandemia

“Siempre tratamos de asegurarnos de identificarlas no solo en las solicitudes de patente, sino de manera más amplia”, dijo Hoge. “La afirmación de que no lo hemos hecho como declaración general no es verdadera en la práctica”.

Hoge señaló que el anuncio no estaba relacionado con información que señala que no reveló a la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de Estados Unidos sobre la recepción de fondos del Gobierno para investigaciones que condujeron a algunas de sus patentes. La Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa (Darpa, por sus siglas en inglés) del Departamento de Defensa de EE.UU. está investigando los reclamos, según una carta que la agencia envió a Knowledge Ecology International.

Moderna anunció que no aplicaría sus patentes relacionadas con las vacunas contra la Covid-19 durante la pandemia, en un esfuerzo por no disuadir a otras compañías e investigadores de elaborar vacunas similares.

