modelos con rebaja para lucir barba esta primavera

Conseguir el mejor afeitado es cuestión de paciencia… y de contar con buenas herramientas. Aunque nos encantaría poder ir al barbero una vez a la semana para que nos arreglara la barba, nuestro tiempo disponible y nuestra economía no nos lo permiten y, por ello, no nos queda más remedio que guardar un ratito de nuestro tiempo en casa para acometer esta tarea. Además, si queremos mejores resultados, no dudaremos en incluir en esta rutina un vaporizador facial que ayude a evitar que algunos pelos rebeldes queden enquistados y puedan provocar granos e inflamación en ciertas zonas como la parte baja del rostro o incluso el cuello.

