Modelo educativo

Es probable que el horizonte 2020 de los jesuitas sea en realidad la vuelta a los orígenes, a lo que suponía el aprender algo cuando aún no existían ni las universidades ni los planes de estudios ni el trívium y el quadrívium siquiera. Al fin y al cabo, el trabajo colectivo, la iniciativa personal y la flexibilidad de los objetivos y los medios son las claves de cualquier problema que haya que resolver al margen de la enseñanza institucionalizada. Lo que mejor sabemos hacer, hablar nuestra lengua materna, no nos lo enseña ningún currículo oficial. Pero los riesgos, ya digo, son muchos. Por si las moscas, yo seguiría exigiendo que se lea a Cicerón y a Virgilio, que se aprendan de memoria las tablas de multiplicación y que se exija una ortografía correcta. A partir de ahí puede abrirse el camino de la flexibilidad y el ánimo colectivo y ya veremos hasta dónde alcanza. Porque, por definición, ¿al horizonte no se llega jamás?

Siendo así, la Compañía de Jesús –que no se caracteriza por su pecar de débil– ha puesto en marcha un programa destinado a darle la vuelta del revés a las escuelas. De entrada, lo que dice el llamado proyecto Horizonte 2020 suena a tópico manido: flexibilidad, aprendizaje autónomo, trabajo colectivo… Lo contrario de las clases sometidas a un rosario de asignaturas con su horario fijo. ¿Dónde llegará ese horizonte? Como sucede con cualquier experimento educativo, sus resultados tardan una generación en conocerse y, cosa aún peor, no tienen marcha atrás. Es esa la amenaza que acecha en cualquier revolución que se quiera imponer en las aulas; si sale mal, se sacrifica a todo el alumnado. Pero algo habrá que hacer para salirnos del círculo vicioso en el que todo lo que llegamos a discutir es si hay que poner más horas en España a las matemáticas quitándoselas a las lenguas.

