Modelo actual de beneficio definido de pensiones está ‘quebrado’: Jorge Nicolau

De acuerdo a los dictados de la ley orgánica de la CSS (Ley 51 de 2005), el IVM debe tener una reserva mínima de 2.25 veces de sus gastos anuales, con lo cual no se cumple en estos momentos. En lo que respecta a las medidas paramétricas, explicó que en otros países éstas se han realizado a través de lo que se conoce como transiciones. Por ejemplo, el grupo que está próximo a jubilarse no tiene que asumir los cambios que se harían con la población a la que le faltan 20 años para pensionarse. “Ojalá no se tuviese que cambiar nada, pero la realidad es otra y debemos buscar una solución”, sentenció.

