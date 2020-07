MLS: Nashville se retira de torneo por casos de COVID-19

“Debido al número de pruebas positivas, el club no ha podido entrenar desde su llegada a Orlando y no podría jugar partidos”, indicó el comisionado de la MLS Don Garber en un comunicado. “Cada decisión que tomamos en nuestro regreso se hace con el bienestar de nuestros jugadores, personal, árbitros y todos los participantes como prioridad”.

