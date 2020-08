MLS | LAFC vs LA Galaxy (0-2): resumen y goles del partido

Chicharito todavía no

Luego de una lesión sufrida el pasado mes de julio, Chicharito ha trabajado duro para poder regresar al terreno de juego cuanto antes y así poder ayudar a LA Galaxy en la ofensiva durante la temporada 2020 de la MLS. Sin embargo, pese a su esfuerzo, el delantero mexicano no podrá estar presente en el duelo frente a su acérrimo rival, LAFC.

Guillermo Barros Schelotto, entrenador de LA Galaxy expresó en conferencia de prensa que no sabe cuándo podrá contar con Javier, pero espera que en los próximos días esté de vuelta con el equipo. “Chicharito no está listo. No está entrenando y no sé cuándo va a estar listo. Espero que Chicharito esté bien para la próxima semana, eso espero”, comentó el timonel argentino.