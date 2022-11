MLB Yankees filtran cifra que ofrecen a Aaron Judge contrato

Ingresé a ‘Al Bat’ en septiembre de 2020, iniciando una nueva etapa laboral en la cual busco siempre dar mi mejor versión, además de dejar huella significativa del paso de las mujeres en una industria que está manejada principalmente por hombres. Lic. En Ciencias y Técnicas de la Comunicación por la Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID), soy especialista en periodismo deportivo, redacción y edición de textos, cuento con tres años de experiencia cubriendo deportes, especialmente béisbol de Liga Mexicana de Béisbol (LMB), Liga Mexicana del Pacífico (LMP) y MLB. Fui pasante del Club de Béisbol Leones de Yucatán de LMB, con quienes asistí a la Serie del Rey 2019. He realizado trabajo para redes sociales como la cobertura de la edición 2019-2020 de la Final de LMP para ‘Con Las Bases Llenas’. Me encuentro en actualización constante sobre redes sociales, SEO, posicionamiento en Google, redacción, periodismo digital, así como el lugar de las mujeres en la industria del deporte. Oriunda de Mérida, Yucatán, mi primer acercamiento con el béisbol fue en un juego de Leones de Yucatán, en el Parque ‘Kukulcán Álamo’, en 2015; y que cambió mi vida por completo. Los ‘Melenudos’ son el equipo de mis amores y la mayor pasión que tengo en este deporte. Si bien me dedico al béisbol la mayor parte del tiempo, mi deporte, en un inicio, fue (y sigue siendo) el futbol. El Real Madrid y el Bayern Múnich se ganaron mi corazón y afición desde el ‘minuto uno’ y tengo la fortuna de ya haberlos visto jugar en vivo. Claramente, soy fan de Cristiano Ronaldo y Manuel Neuer.

