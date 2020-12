MLB: Padres y Cubs completan el cambio por Yu Darvish por 5 jugadores mas

Los Cubs de Chicago y los Padres de San Diego finalizaron el cambio en donde el japonés Yu Darvish pasa a los Padres y los Cubs adquieren unos 5 jugadores en la MLB 2020.



Los Padres adquirieron al lanzador japonés Yu Darvish y el receptor experimentado Victor Caratini vía cambio. Mientras que los Cubs estan adquirieron a los siguientes jugadores:

Es increíble ver como los Padres han adquirido a dos de los mejores lanzadores de la MLB, solamente entregando a uno de sus 10 mejores prospectos.

Cubs-Padres deal will be Yu Darvish and Victor Caratini to SD for Zach Davies, SS Reginald Preciado, OF Owen Caissie, OF Ismael Mena and SS Yeison Santana, per source.

Aqui el reporte:

The #Padres are getting catcher Victor Caratini from the #Cubs in the Yu Darvish trade. Catcher Luis Campusano is staying in San Diego and is not part of the deal.

— Bob Nightengale (@BNightengale) December 29, 2020