MLB investigará informes de que Medias Rojas robaron señas

El diario The New York Times informó que el gerente de los Yanquis Brian Cashman se quejó ante el comisionado por el incidente que incluyó el uso de video. Según el Times, el video mostró al empleado de Boston observando su reloj de Apple en la cueva y pasando mensajes a los jugadores.

Esas fuentes dijeron a The Athletic que los Medias Rojas no pudieron hacerlo durante la postemporada debido a la presencia de empleados de MLB monitoreando en esos juegos.

