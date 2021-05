MLB: Dictan sanciones a peloteros tras pelea entre Mets y Phillies

La MLB busca que este tipo de incidentes en los terrenos de juego se terminen y por esa razón pone mano dura con esta suspensiones como las reveladas para los Mets y Phillies luego de el encontronazo del viernes.

Dominic Smith and Miguel Castro have received undisclosed fines for their roles in the benches-clearing incident Friday, per MLB.

Phillies reliever Jose Alvarado received a three-game suspension and an undisclosed fine for inciting the incident on Friday.

— Deesha (@DeeshaThosar) May 2, 2021