MLB: Curt Schilling le respondió el mensaje a José Canseco

El exgrandeliga candidato a ingresar al Salón de la Fama en la MLB Curt Schilling le respondió el mensaje que le envío el cubano José Canseco.

El ex slugger de los Atléticos de Oakland le envío un duro mensaje a Curt Schilling a través de su cuenta Twitter sobre su posible exhaltación para el Salón de la Fama en las mayores.

Ahora bien, como era de esperarse el MVP de la Serie Mundial del año 2001 junto a Randy Jhonson no se quedó callado y le respondió el mensaje a Canseco:

“No es la desgracia que tú y tu carrera fueron para el juego”.

Not nearly the disgrace you and your career was to the game.

— Curt Schilling (@gehrig38) January 26, 2021