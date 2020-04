MLB analiza jugar todos sus partidos en Arizona

“Van a estar separados de sus familias y a trabajar en un ambiente muy confinado. Esta idea no es una vida normal”, comentó Boras. “Vas a tener a un grupo identificado de personas. Vas a tener a un grupo de personas que sean analizados constantemente. Y esas personas van a tener un acceso muy limitado al mundo exterior para asegurarte de que la liga no esté contaminada, a fin de generar un producto que inspire al país”.

NUEVA YORK (AP) — La oficina de Grandes Ligas y el sindicato de peloteros discuten la posibilidad de llevar a los 30 equipos al área de Phoenix a jugar en estadios vacíos, informan a The Associated Press personas con conocimiento del asunto el lunes.

