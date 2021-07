MLB All Star Game 2021 Live: Juego de Estrellas de la MLB 2021 en vivo: Resultado del partido entre la Liga Americana vs Liga Nacional

Americana 5-1 Nacional | 6 entrada BAJA | UY! Machado se instala en segunda gracias a un error de Garca.

Americana 5-1 Nacional | 6 entrada BAJA | Turner ingres como designado pero se fue muy fcil.

Americana 5-1 Nacional | 6 entrada BAJA | Elevado que toma sin problemas Ramrez. Se reitr Bassitt.

Americana 5-1 Nacional | 6 entrada ALTA | Walker logr reducir el dao a una carrera pero la Nacional cae por cuatro.

Americana 5-1 Nacional | 6 entrada ALTA | ZUNINO! Cuadrangular hasta el deerecho para aumentar la diferencia.

Americana 4-1 Nacional | 6 entrada ALTA | Merrefield se lleva un chocolate caliente a casa.

Americana 4-1 Nacional | 6 entrada ALTA | UFFFFFFFF! Ramrez intent madrugar a Taylor pero con una buena atrapada evita el cuadrangular por el central.

Americana 4-1 Nacional | 5 entrada BAJA | Reynolds falla con el rodado por la va 43; luego Frazzier no logra conectarde gran forma por la serpentina de Soto. Se fue el quinto rollo.

Americana 4-1 Nacional | 5 entrada BAJA | Realmuto le vuela la cerca a Soto y descuenta para la Nacional.

A J. T. Realmuto dinger does the trick pic.twitter.com/BrSCwXS1qX

NL is on the board

Americana 4-0 Nacional | 5 entrada BAJA | Winker erra en el batazo y se fue el primer out.

Americana 4-0 Nacional | 5 entrada ALTA | La Americana aumenta ventaja con un sencillo de bogaerts. Antes Guerrero acab pro impulsar a Mullins.

The AL came out swinging @RedSox SS Xander Bogaerts with an RBI to extend the lead to 4-0! pic.twitter.com/GJZP6leEMs

Americana 2-0 Nacional | 5 entrada ALTA | Martnez reemplaza a Ohtani. Pero recibe un chocolate.

Americana 2-0 Nacional | 5 entrada ALTA | Doblete de Teoscar al jardn derecho y despierta la ofensiva de la Americana.

Americana 2-0 Nacional | 4 entrada BAJA | DOBLE MATANZA! Castellanos conect al shortstop pero todo acaba en doble play se va el cuarto rollo.

Americana 2-0 Nacional | 4 entrada BAJA | Freeman con els encillo al jardn derecho. Hombre en primera para la Nacional.

Americana 2-0 Nacional | 4 entrada BAJA | Arenado intenta meter la lnea pero lo frenan.

Vladimir consigui ser em bombardero ms joven desde 1969 que consigue mandarse jonrn. El ltimo haba sido Johnny Benche con 21 aos y 228 das, Guerrero cuenta con 22.

Vladimir Guerrero Jr. is the youngest player to homer in an All-Star Game since Johnny Bench in 1969.

Guerrero Jr. is 22 years, 119 days; Bench was 21 years, 228 days old. pic.twitter.com/FZ2thZdke6

? ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) July 14, 2021