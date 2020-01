Miviot planea licitar 10 planes de ordenamiento territorial por año

Explicó que los POT son importantes, debido a que ayudan a ordenar el territorio , preservar los sitios turísticos e históricos, hacer un análisis profundo de sostenibilidad ambiental y crear la infraestructura necesaria para darle soporte a la carga turística que se desea impulsar. Contó que lo que no se quiere es que pase como en Boquete como no había un plan de ordenamiento en su momento, en la época que llegaron los jubilados norteamericanos se comenzó a construir urbanizaciones para ellos y se perdieron valiosos terrenos de sembradía de café. Agregó que el plan de Bugaba se va a complementar porque se dividió en el distrito de Tierras Altas y podrán restricciones para que no se convierta en tierra de cultivo agrícola y de urbanizaciones.

