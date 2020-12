Miviot dice que no permitirá ‘abusos’ de los arrendatarios

Se calcula que más de la mitad de los arrendamientos no están registrados y en algunos casos los arrendadores no han podido llegar a acuerdos porque este es un requisito.

Aunque no ofreció detalles, adelantó que tener una copia del contrato laboral suspendido no es suficiente prueba para no pagar, porque existen muchas personas que aunque ya se han incorporado a trabajar aparecen con el contrato suspendido en el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel).

Tras la afirmación de la Asociación de Propietarios de Inmuebles (API) de que algunos arrendatarios pese a tener ingresos no están cumpliendo con el compromiso de pagar el canon de arrendamiento, el viceministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), José Batista, aseguró que la institución no va a permitir “abusos”.

