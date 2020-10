Miviot desmantela invasión ilegal en Burunga por cercanía a la Cuenca del Canal

“Desarrollo Social del Miviot hizo un recorrido a las 4:00 a.m. por la Parcela 21, en Burunga, de los 120 lotes invadidos, solo se encontraron 22 personas durmiendo en sitio”. “Por lo cual no tienen la necesidad y están especulando”, Rogelio Paredes

Tras la publicación del comunicado de prensa, La Estrella de Panamá le consultó al Miviot sobre la las familias que ocupan el área así como su ubicación a lo que Paredes manifestó que por ejemplo, “Desarrollo Social del Miviot hizo un recorrido a las 4:00 a.m. por la Parcela 21, en Burunga, de los 120 lotes invadidos, solo se encontraron 22 personas durmiendo en sitio”. “Por lo cual no tienen la necesidad y están especulando”, sentenció.

