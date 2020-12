Miviot beneficia con soluciones de vivienda a más de mil 800 familias en 2020

Un informe de esa Dirección revela que de las 357 entregadas: 270 son lotes legalizados formalmente en la comunidad de Paso Blanco No. 2, en la provincia de Panamá; y 40 en la comunidad de Las Veraneras No. 2 y 47 en Altos de Howard e n la provincia de Panamá Oeste.

