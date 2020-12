Mitradel realiza consultas con empleadores y trabajadores sobre futuro de la Ley 157

“Las empresas no van reactivar los contratos operando a un tercio de su capacidad, pero por otro lado, extender la suspensión de los mismos podría prolongar la existencia de empleos que no son viables…”, concluye Quevedo.

La caída del consumo a corto plazo provocará una pérdida sustancial de empleos formales, en particular de las pequeñas y medianas empresas, muchas de las cuales se encuentran descapitalizadas con una caída de 70% y 80% en sus ventas, y exceso de personal que no pueden liquidar.

“La recuperación de la demanda precede a la recuperación del empleo. Sin consumo no hay ventas, sin ventas no hay ingresos y sin ingresos no hay generación de empleos”, explicó René Quevedo, consultor laboral, sobre el tema.

