Mitradel prorroga autorización para suspender contratos de trabajo

El decreto señala que la prórroga entrará en vigencia al día siguiente de la terminación de la suspensión de los efectos de los contratos de trabajo presentados ante el Mitradel. En el caso de las empresas no incluidas en la disposición anterior, el empleador deberá presentar a través de medios electrónicos al Mitradel, en un término no menor de cinco días antes de la fecha de la suspensión del contrato original, un memorial en el que sustente la necesidad de dicha prórroga y explique detalladamente la afectación, así como el plazo por el cual se hace la solicitud.

You May Also Like