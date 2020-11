Mitradel: Contratos solo pueden estar suspendidos hasta fin de año

Juan Gabriel González, ex presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) , indicó que lo ideal es que se permita (mediante ley) una extensión a la suspensión de los efectos de los contratos de trabajo , ya que no todas las empresas podrán arrancar al 100% con el total de su fuerza laboral.

Indicó que si a los contratos suspendidos y registrados en MITRADEL se le suman los suspendidos y no registrados, particularmente en MIPYMES , podemos afirmar que por lo menos la mitad de los empleos formales del sector privado están suspendidos o ya no existen. Esta situación irá mejorando, pero es preciso sincerar la situación y saber exactamente cuántos empleos formales hoy son viables.

“Es importante recordar que durante la suspensión de contrato no se pueden tomar acciones, es decir, que el trabajador no puede ser despedido o sancionado. Solo cabe acordar su salida de la empresa”, señaló.

You May Also Like