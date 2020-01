Mitos del lenguaje

No es correcto afirmar que cuando se pide una pluma se está incurriendo en una incorrección. Si se afirma esto, entonces el “gato”, sería sólo el felino y no el instrumento mecánico para los autos, lo mismo que la hoja de papel, la hoja de zinc o la hoja de afeitar serían impensables si solamente damos como correcto “hoja” para referirnos a las de los árboles.

You May Also Like