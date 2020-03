Mitos del Covid-19 | La Prensa Panamá

Falso. La vacuna de la influenza protege contra influenza. Esta enfermedad, a pesar de ser un cuadro respiratorio, su causa es un virus distinto, por lo que la vacuna contra la influenza no te protege del Covid-19. De hecho, no existe vacuna contra este virus en este momento.

Si estoy en un lugar donde nadie tose, no me contagiaré.

Falso. La evidencia científica ha demostrado que la mascarilla sólo debe usarla el que tiene síntomas respiratorios. El que no tiene síntomas y no sabe usarla, puede ser peor.

Yo uso mascarilla, no me contagiaré.

