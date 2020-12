Mito, realidad y literatura (Parte III)

Nuestra tradición oral es muy rica en torno al tema del mito. Existen muchos estudios que recopilan información valiosa. Los informantes generalmente son los abuelos; la memoria viva de los pueblos. Uno de los trabajos más valiosos es de Dora Pérez de Zárate: “La saga panameña, un tema inquietante”. Aquí, la doctora Zárate logra compilar una muestra muy representativa suministrada por los informantes sobre personajes sobrenaturales (como la Tepesa, por ejemplo) que ella prefiere enmarcarlos bajo el concepto de “saga” y no “mito”, dado que para la doctora Zárate, la “saga” pertenece a un sector más abarcador que incluye las creencias. En este sentido tiene razón, ya que muchas de esas “creencias” no sólo devienen en mito, sino en leyendas y cuentos que son estructuras algo más complejas de nuestra cultura.

