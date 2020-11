Mitch McConnell: El líder republicano en el Senado se alinea con Trump y no reconoce la victoria de Biden | Elecciones USA

“El principio central aquí no debería ser complicado. En Estados Unidos, se deben contar todos los votos legales, cualquier voto ilegal no se debe contar, el proceso debe ser transparente y observable para todos y los tribunales están para resolver las dudas”. McConnell repitió en el Senado sus últimas palabras sobre este asunto, escritas en un tuit el viernes, un día antes de que las proyecciones de todos los medios de Estados Unidos dieran como ganador a Joe Biden. “El presidente tiene al 100% el derecho de examinar las acusaciones de irregularidades y estudiar sus opciones legales”.

