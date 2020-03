Insistió en que el ex gobernador de la ARMM, zona creada en virtud del acuerdo de paz del 1996, “no había cometido ningún crimen y no es terrorista”.

Misuari advierte que conflicto filipino no se resolverá pronto MANILA, Filipinas (EFE). —El dirigente musulmán Nur Misuari advirtió este miércoles que no se resolverá el conflicto en la sureña isla filipina de Mindanao mientras el Gobierno no respete el acuerdo de paz que firmó en 1996 con el Frente Moro de Liberación Nacional (FMLN).

