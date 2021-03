Miscelánea del Istmo…. año 2021

La carta de renuncia que no fue es también una descripción del descalabro institucional que estamos enfrentando: “lamentablemente no cuento con la infraestructura, el equipo, ni el apoyo para hacer frente a los problemas que han conmocionado a toda la Nación…”.

El 24 de febrero pasado, en su carta de renuncia, el hoy ex procurador de la Nación, Eduardo Ulloa, le confiaba al presidente Laurentino Cortizo y, de paso, a todo el país, que tuvo que trabajar, “con un sistema incapaz de dar soluciones a situaciones tan críticas como el bienestar de nuestra niñez…”. Habló de una responsabilidad i nstitucional –que no personal–, “…. por los últimos hechos que han conmocionado a la Nación panameña, lo que obliga a adoptar decisiones que evidencien esta realidad y que nos lleven, como país, de una manera seria y responsable a la búsqueda de la transformación del sistema, de tal manera que el mismo responda al clamor de justicia de nuestro país”.

