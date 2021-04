Misa Rodríguez, abrumada por el apoyo a su ‘Misma Pasión’ tras recibir insultos machistas: “Gracias desde el corazón”

Los ataques machistas que obligaron a la portera del Real Madrid a borrar un tuit con una foto junto a Marco Asensio provocaron un efecto rebote, y no sólo se condenaron, sino que desencadenaron una de las campañas más efectivas, y no planificadas, por la igualdad de género que se han visto en años en las redes sociales .

