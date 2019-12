Mis peticiones de Navidad

Querido Niño, en esta Navidad quisiera pedirte una vez más, con humildad, pero con carácter de urgencia, lo siguiente:

1.- Que en Panamá volvamos a tener una ciudad verde, que cuida de sus ríos, mares y manglares, libre de basura y tranques caóticos; una ciudad amigable, con aceras y sin buhoneros, en la que se planten árboles como parte de la infraestructura de salud pública y que brinden a nosotros los humanos y los seres vivos que aquí vivimos, un aire sin contaminación, además de sombra que nos cobije de tanto cemento; una ciudad en la que se pueda vivir y dormir tranquilos, sin el ruido de los inclementes taladros de las construcciones, que han convertido nuestras vidas en un infierno, como es el caso de muchos barrios de esta ciudad, como Paitilla, en donde hay calles que desde hace ya más de 6 años han perdido el acceso a la luz del día, al aire limpio y, sobre todo, a vivir sin ruido y en paz.

2. Que más nunca volvamos a vivir un 20 de diciembre en nuestro país, y que sepamos finalmente cuantos no pudieron retornar a sus hogares ese día;, que no existan más masacres en nuestras prisiones y no volvamos a presenciar con horror a jóvenes prisioneros quemárse vivos ante la mirada sin compasión de crueles funcionarios. Que reine la verdad y el respeto al derecho de todos lo seres humanos que habitan este territorio, incluyendo los de aquellos condenados por no respetarlos.

3. Urge que nos regales autoridades de justicia que sean justas, sin disposición a componendas ni arreglos a hurtadillas, que sean valientes y sordas a las ofertas de los poderosos a quienes juzgan, aquellos dueños de fortunas hechas gracias al despojo de nuestras arcas y que apliquen la ley a todos por igual, lo que significa juzgar al del cuello blanco, al mafioso y al roba gallinas, con la misma venda en los ojos que la verdadera Justicia exige.

4. Ilumina a nuestros gobernantes para que podamos lograr, con la misma energía con que construimos autopistas, puentes y megaobras, a levantar la autoestima nacional, pisoteada desde que ocupamos los primeros puestos en las listas de corrupción mundial y los últimos en brindar una educación con calidad para nuestros niños y jóvenes a lo largo de todo el territorio nacional.

5. Te pido de todo corazón que este año se logre de verdad la construcción de los nuevos Hospitales del Niño y Oncológico, cuyos pacientes esperan desde hace 10 años y dos gobiernos a que se hagan estas obras, y que nuestros funcionarios y empresarios comprendan lo que significan las palabras “urgencia y conciencia”.

5. Por último, te pido por aquellos niños que en este país de millonarios se acuestan con frecuencia sin que comer, y que hagas lo posible para que en este país reine la solidaridad y la esperanza de que tendremos un día no muy lejano, un mejor y más equitativo país.

Me despido agradecida con esta oración:

Si yo tuviera una estrella que brille como en Belén, alumbraría mi Patria para verla renacer.

Que sea un país de optimismo donde impere la honradez, que pueda más la confianza que el miedo a vivir en él.

Le pido al Niño Bendito, al Dios que está por nacer, que nos regale el milagro de resucitar, como él.

La autora es ciudadana panameña





