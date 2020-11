“Mis hijos se ríen de mí cada vez que hablo”

Sin duda, Elsa Pataky es una de las mujeres más envidiadas del mundo, tanto por la familia que ha formado en general como por el marido que tiene en particular. Chris Hemsworth lleva casado con la madrileña desde 2010 y, desde 2015, están viviendo en Australia, hecho que no les impide recordar las raíces españolas de la modelo cada vez que pueden.

You May Also Like