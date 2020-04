Miroslava Morales encontró consuelo en cuarentena

Esta cuarentena por el Covid-19, le quitó la mitad de su libertad a Miroslava Morales, pero siempre hay consuelo para todo.

La actriz aún no puede creer que ya tengamos un mes encerrados en casa, y se siente como una pantera enjaulada. “Extraño ver a mis padres los fines de semana, estar en Santa Ana con mi equipo de @mibarrio507 y mis pelaos, viajar en avión, subirme a un metrobús, al metro, pasear en moto y caminar buco (sí, soy bien pata e’ perro)”.

Pero bien dicen que Dios aprieta pero no ahorca y ha sabido verle el lado positivo a esta crisis mundial que amenaza con la salud de todos.

“Pero me consuela escuchar ‘la tanda de los pájaros’ todos los días y a todas horas, desde mi balcón disfruto ver las estrellas más brillantes que nunca (eso no pasaba en la ciudad), y me conmueve saber que están saliendo animales a las calles por la ausencia del ser humano, entonces… ya no me duele tanto estar encerrada, les toca a ellos disfrutar lo que nosotros le hemos prohibido: su libertad; yo sí conviviría tranquilamente con ellos, medítalo”, destacó A ella el amor de Dios la mueve, por eso estuvo repartiendo comida en Santa Ana.

