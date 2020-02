Mirones y Romero salen del Gabinete

El gobernante, quien hizo el anuncio en el salón Amarillo de la Presidencia rodeado de cámaras de televisión y de algunos funcionarios, manifestó que estas “decisiones difíciles” abren el espacio para corregir y salir fortalecidos como nación. No obstante, admitió que la lucha contra el crimen organizado no es una tarea fácil, pero que se enfrentará con entrega y determinación.

