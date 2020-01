Mirones reitera en graduación en Colón: “trabajo alineado garantiza seguridad”

“Nosotros no podemos seguir esperando que en Panamá haya el mejor director de la Policía, o el mejor Ministro o el mejor Presidente, esto tiene que funcionar institucionalmente; no puede ser un tema personal”, enfatizó. Destacó igualmente que este lunes 13 de enero presentará ante la Asamblea Nacional de Diputados el proyecto de ley que reorganiza el Ministerio de Seguridad Pública, junto con el proyecto que crea al Servicio de Seguridad Penitenciaria.

