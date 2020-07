Miri, de ‘MasterChef 5’, regresa a las redes tras sufrir un ‘hackeo’ que ha cambiado su forma de ver la vida

Ver esta publicación en Instagram

He vuelto, con ganas de más. 🦋Con mi cuanta hackeada durante 3 semanas, he tenido que replantearme muchas cosas. Los primeros días andaba un poco perdida, “y ahora qué hago?” pensaba. Mi curro, lo que he estado construyendo hasta día de hoy, mi rutina, se me había derrumbado de un segundo para otro. Pero, y qué? Estos días me he dado cuenta de que hay que saber aceptar los cambios, que no debemos aferrarnos a las cosas y que todo lo que viene a tu vida es para algo; pues son aprendizajes que tenemos que ir descifrando. Parece muy fácil escribir esto una vez he recuperado la cuenta, pero realmente es como me lo he tomado. Esta cuarentena me he aficionado mucho al Yoga, este último mes me he sacado el título de 200hrs de Ashtanga y Vinyasa, con eso he indagado muchísimo en la parte más importante del yoga: la filosofía de vida que imparte. Gracias a eso y a mi mentor espiritual Axel, estoy en un proceso maravilloso donde mi vida ha cogido un sentido distinto. Vivo más en paz. Todos tenemos las herramientas para vivir mejor, tenemos todo lo necesario para llegar a conectar más con nuestro interior, y os aseguro que cuando consigues estar un poco más conectado, lo ves todo de otro color. Así que, creo que el universo no me ha devuelto mi cuenta de Instagram así porque si. Creo que mi tarea esta vez, es utilizar esta plataforma para compartir con vosotros (además de lo que hacía antes) todo el proceso espiritual que estoy pasando, y todo lo que estoy aprendiendo para ayudaros a que no solo viváis de una manera más sana a través de la comida, sino también a través del control de la mente. 💙Instagram es una herramienta de doble filo, pues por un lado ayuda a llegar a un montón de gente y por otro aumenta y aumenta el ego de las personas (el mío el primero). Pero vamos a intentar sacar el máximo partido de esta red, porque es maravilloso poder llegar a tanta gente y creo que muchos de vosotros aprenderéis técnicas para empezar a vivir más en paz. Voy a ir compartiendo cositas poco a poco, yo también estoy en mi proceso de aprendizaje ✨🙏(Libro que recomiendo desde ya: El poder del Ahora- Eckhart Tolle). GRACIAS al hotel @aguasdeibiza 👉 foto en una de sus habitaciones

