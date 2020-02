Mirar la pantalla del móvil durante más de dos horas al día provoca sequedad ocular y dolor de cabeza, dice un estudio

Este fin de semana se celebra en Seattle (Estados Unidos) la conferencia anual de la American Association for the Advancement of Science. En ella, la profesora Madison Frazier, de la Universidad Estatal de Arizona, ha adelantado los resultados de un estudio que revela que mirar dos horas al día la pantalla de nuestro móvil puede producir sequedad ocular, dolor de cabeza o sensibilidad a la luz, recoge en Daily Mail.

