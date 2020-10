Miranda se disculpa, pero Cajar tiene cita con el juez

Christopher Andrión relató que le lanzaron gas pimienta en la cara. Luego, un policía y dos agentes del Servicio Nacional de Fronteras lo tumbaron violentamente. Lo meten, junto a sus compañeros, a una patrulla, en donde uno de los policías le gritó vulgaridades. Fueron llevados a la estación de San Miguel, en Calidonia, donde estuvieron esposados por varias horas y posteriormente los trasladaron al Santo Tomás. Allí no se les atendió, así que fueron al centro de salud en Torrijos Carter, en San Miguelito, donde, después de tres o cuatro horas, fueron revisados. Luego, la Policía los regresó a San Miguel. Eran cerca de las 2:00 a.m. Allí les dicen que tienen que acudir a una audiencia por alterar el orden público, a las 9:00 a.m. del viernes, ante un juez de paz de Bella Vista.

Miranda se disculpó y prometió que para la audiencia del próximo lunes, no presentarán cargos contra el reportero, como se sugirió inicialmente. No obstante, se refirió a dos versiones que conocería el juez: la de los “informes policiales” y la de Cajar. Negó, además, que vaya a renunciar al cargo.

