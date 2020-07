¡Mira tú! Kim Kardashian reacciona a la disculpa pública de Kanye West

Poco después, una fan de Kardashian, conocido como Flávia, comentó, diciéndole a Kanye: “Los quiero mucho a los dos”. Si bien Kim no ha twitteado desde su propia cuenta, sí le gustó el comentario, revelando que había visto el mensaje reconciliador de Kanye, según informa la revista Hello!.

“Me gustaría disculparme con mi esposa Kim por hacer público algo que era un asunto privado. No la protegí como ella me protegió. A Kim quiero decirle, que sé que te lastimé. Por favor, perdóname. Gracias por estar siempre ahí para mí “, dijo a sus 30 millones de seguidores.

You May Also Like