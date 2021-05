El presidente Joe Biden, quien es amante de los automóviles y busca impulsar el uso de energías renovables y menos contaminantes, acudió a la fábrica de Ford en Dearborn, Michigan. Biden probó la nueva camioneta Ford F-150 completamente eléctrica. Esta camioneta tendrá una autonomía que permitirá conducir unos 450 kilómetros con una carga de su batería. Su costo estará entre los US$ 60.000 y US$ $70.000.

You May Also Like