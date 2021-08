Miquel Luque y Toni Ponce estrenan el medallero español en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020

El nadador Miguel Luque ha logrado la primera medalla para la delegación española en los Juegos Paralímpicos de Tokio (Japón) al colgarse la plata en la prueba de los 50 metros braza, clase SB3 de discapacitados físicos. El de barcelona ha logrado un nuevo éxito en los que son sus sextos Paralímpicos desde la cita de Sidney.

En la final de la que es su prueba fetiche, Luque, de 44 años, logró una marca de 49.08, solo superada por el ruso Roman Zhdanov, que lo hizo en 46.49 superando el récord mundial que logró Efrem Morelli en 2019. La medalla de bronce se la colgó el japonés Takayuki Suzuki.

Luque, que nació con una artrogriposis múltiple congénita que le produjo una malformación y le hace usar silla de ruedas, acumula con la presea lograda en el pabellón acuático de Tokio siete metales paralímpicos: dos de oro, tres de plata y dos de bronce.

El nadador catalán volverá a competir en la piscina el sábado 28 de agosto en los 150 metros estilos y el viernes 3 de septiembre en los 50 espalda. Además en la primera jornada de finales de natación la delegación española ha logrados dos diplomas olímpicos en los 400 metros libres S9, el de Jacobo Garrido y el de Nuria Marqués.

Ponce, la segunda de la mañana

Toni Ponce se colgó la medalla de plata en los 200 metros estilos de la clase S5 de discapacitados físicos, en la que finalizó por delante del brasileño Daniel Dias, que con el bronce suma 25 preseas y se mantiene al acecho de Michael Phelps.

Ponce accedió a la final con el mejor tiempo de la serie previa (2:33.73) y en la lucha por las medallas no pudo refrendar esas buenas sensaciones ante el favorito, el italiano Francesco Bocciardo.

¡SUBCAMPEÓN PARALÍMPICO! 👏👏

Toni Ponce suma la segunda medalla para el Equipo Paralímpico Español en estos Juegos de #Tokyo2020

El nadador catalán se cuelga la PLATA 🥈 en los 50 libres S5.

En la misma prueba, Luis Huerta fue 4º y ‘Chano’, 8º.

¡ENHORABUENA! 👏👏

Bocciardo, poseedor del récord del mundo con 2:23.65, logrado el 13 de agosto de 2018 en Dublín (Irlanda), ganó la prueba con 2:26.76. Ponce se quedó muy lejos de ese tiempo (2:35.20), pero finalizó por delante del brasileño Daniel Dias, que con el bronce ya suma 25 medallas, a una de Teresa Perales y a tres de igualar como deportista más laureado de los Juegos -Olímpicos y Paralímpicos- al estadounidense Michael Phelps, que tiene 28.

“Siento mucho orgullo de poder conseguir una plata y personalmente estoy muy contento. Sabía que la posibilidad de ganar una medalla estaba pero mi entorno me hace tener los pies en el suelo. Me gusta soñar pero una vez aquí hasta que no tocas pared no lo haces realidad”, dijo el nadador catalán a los medios de comunicación tras competir en el Centro Acuático de Tokio.

Ponce, de 24 años y ganador de las Series Mundiales en 2019, padece una paraparesia espástica bilateral degenerativa que le hace usar silla de ruedas.