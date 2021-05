Mipymes necesitan mayor liquidez para reactivarse

“Si ese crecimiento está cifrado en la logística y el sector minero no me dice nada porque me estas concentrado las proyecciones en actividades que si generan dinero, pero es un dinero concentrado”, añadió.

No obstante, la economista y miembro de la Federación de Cámaras de Comercio, Industrias y Agricultura (Fedecámaras), Alicia Jiménez señaló que lamentablemente a la fecha no tienen un informe de como ha impactado todo el dinero que el Gobierno ha obtenido supuestamente para reactivar o recuperar a las Mipymes.

