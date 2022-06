Mipymes lideradas por mujeres: Talento que construye un futuro para Panamá

• Préstamos con garantía hipotecaria : créditos que se dan con garantía de casa, local o terreno, no solo para asalariados; sino también para los empresarios independientes que tengan o no declaraciones de renta o estados financieros.

Algo que distingue a Banco Delta, es la capacidad de evaluar a los negocios con cierto grado de informalidad; es decir, aquellos que no tienen estados financieros o declaraciones de renta. “ En Banco Delta contamos con la tecnología que nos permite analizar una empresa no sólo a través de sus estados financieros; sino también, con el uso de evaluaciones socioeconómicas levantadas en campo y que nos brindan información suficiente para determinar la situación del negocio y su capacidad para hacer frente a un nuevo compromiso crediticio” indicó el Licenciado Díaz Fábrega.

