Miocarditis, cardiopatías congénitas, kawasaki… ¿Cuáles son los problemas cardíacos más frecuentes en los niños?

Aunque muchos problemas cardíacos frecuentes en niños no se pueden evitar, lo cierto es que la enfermedad cardiovascular sí es uno de ellos. Los hábitos saludables, una alimentación con productos poco procesados y una vida activa son claves. Hoy, en el Día Mundial del Corazón, no debemos olvidarnos de que no solo los adultos tienen problemas cardíacos. Los niños, también .

