Minuto a minuto: la carrera por los 270 votos del colegio electoral

6:30 p.m.: El Servicio Postal de Estados Unidos dijo que no pudo cumplir con la orden de un juez federal de llevar a cabo un barrido de sus instalaciones en estados decisivos, en busca de boletas por correo no entregadas antes de las 3:00 p.m. del día de las elecciones en la costa este. El juez de Washington, Emmet Sullivan , había establecido esa fecha límite para el barrido de las instalaciones de USPS en bastiones demócratas de estados cambiantes como Detroit, Filadelfia, Atlanta y Houston, así como en Arizona y el sur de Florida. El servicio postal tenía como objetivo “garantizar que no se haya retenido boletas”, dijo Sullivan.

