Minuto a minuto: Joe Biden es el presidente electo de Estados Unidos

Biden hace un llamado a la unidad: dijo que se sentía honrado por la confianza que Estados Unidos había depositado en él y se acercó a aquellos estadounidenses que no votaron por él. «Entiendo la decepción de esta noche. Yo he perdido un par de veces. Pero ahora, démonos una oportunidad», dijo, y agregó más adelante en sus comentarios: «Este es el momento de sanar en Estados Unidos».

