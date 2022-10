minuto a minuto de la gala del Balón de Oro 2022

Te presentamos lo más destacado de la ceremonia en la que se premia a lo mejor del futbol

Este lunes se llevó a cabo la entrega del Balón de Oro 2022 que otorga France Football, en la que Karim Benzema se llevó el premio, Alexia Putellas ganó nuevamente en la categoría femenil, Gavi se confirmó como ganador del trofeo Kopa al mejor jugador joven y Thibaut Courtois se llevó el trofeo Yashin como mejor portero. Puedes disfrutar la transmisión a través de ESPN y Star+.

Desde que en 1998 Zinedine Zidane abrazaba el Balón de Oro, ningún otro francés había tenido el honor de hacerlo. Karim Benzema recibió el premio de manos de su mentor en el Real Madrid en la ceremonia que este lunes tuvo lugar en París.

En el primer año en tres lustros en el que el argentino Lionel Messi no figuró entre los candidatos, Benzema se convirtió en el segundo jugador que gana el premio desde que en 2008 comenzó la hegemonía compartida entre la “Pulga” y el portugués Cristiano Ronaldo. Solo su compañero croata Luka Modric, ganador en 2018, pudo romperla hasta ahora.

El atacante madridista, de 34 años, firmó una extraordinaria temporada en su club, artífice de la liga española y de la UEFA Champions League, sin duda el hombre más destacado del club más laureado, credenciales suficientes para que nadie apareciera en situación de hacerle sombra.

Sus números hicieron que la de 2022 fuera una de esas ediciones carentes de suspenso y que la ceremonia tuviera algo de trámite para hacer realidad algo que ya todo el mundo daba por descontado: 42 goles en 44 partidos, máximo anotador de la UEFA Champions League con 15 conquistas, apuntalaron una candidatura sin grietas.

Benzema es el favorito para el Balón de Oro 2022. @francefootball

Consulta las posiciones del Balón de Oro 2022:

25: Joshua Kimmich (Bayern Múnich), Mike Maignan (AC Milan), Antonio Rüdiger (Chelsea), João Cancelo (Manchester City), Christopher Nkunku (RB Leipzig) y Darwin Núñez (Benfica).

22: Bernardo Silva (Manchester City), Trent Alexander-Arnold (Liverpool) y Phil Foden (Manchester City)

21: Harry Kane (Tottenham)

20: Cristiano Ronaldo (Manchester United)

17: Casemiro (Real Madrid), Luis Díaz (Porto y Liverpool) y Dusan Vlahovic (Fiorentina y Juventus)

16: Virgil van Dijk (Liverpool)

14: Rafael Leo (AC Milán) y Fabinho (Liverpool)

13: Sébastien Haller (Ajax)

12: Riyad Mahrez (Manchester City)

11: Heung-Min Son (Tottenham)

TROFEO KOPA: Gavi (Barcelona)

10: Erling Haaland (Manchester City)

9: Luka Modric (Real Madrid)

8: Vinicius Jr. (Real Madrid)

TROFEO SÓCRATES: Sadio Mané (Bayern)

BALÓN DE ORO FEMENIL: Alexia Putellas (Barcelona)

TROFEO GERD MULLER: Robert Lewandowski (Barcelona)

7: Thibaut Courtois (Real Madrid)

6: Kylian Mbappé (PSG)

5: Mohamed Salah (Liverpool)

TROFEO YASHIN: Thibaut Courtois (Real Madrid)

EQUIPO DEL AÑO: Manchester City

4: Robert Lewandowski (Barcelona)

3: Kevin De Bruyne (Manchester City)

2: Sadio Mané (Bayern)

BALÓN DE ORO: Karim Benzema (Real Madrid)

Sigue lo mejor de la gala:

💬 Karim Benzema : « It’s an honour, it was a childhood dream becoming the Ballon d’Or »#ballondor pic.twitter.com/17ykH6YPzd — Ballon d’Or #ballondor (@francefootball) October 17, 2022

🌟 ¡EL BALÓN DE ORO ES PARA KARIM BENZEMA! 🌟 🔝 El francés cierra su temporada mágica con el premio de France Football como el mejor futbolista de la campaña 21-22. ⭐ MVP de LaLiga y MVP de la Champions. ⭐ Mejor goleador de LaLiga y la Champions.#BallonDor pic.twitter.com/64IE3802aq — ESPN.com.mx (@ESPNmx) October 17, 2022

Sébastien Haller is with us to give the 2022 Yachine Trophy 🥰 #ballondor #tropheeyachine pic.twitter.com/K583XAzaVh — Ballon d’Or #ballondor (@francefootball) October 17, 2022

Robert Lewandowski wins the Gerd Muller Award! Here is his speech on stage 👀#trophéeGerdMuller #ballondor pic.twitter.com/fncWH9sZfR — Ballon d’Or #ballondor (@francefootball) October 17, 2022

The speech of Alexia Putellas, the back-to-back Women’s Ballon d’Or winner 💬#ballondor pic.twitter.com/o11kze5yoZ — Ballon d’Or #ballondor (@francefootball) October 17, 2022

Chevtchenko got a message for all of us… 🇺🇦💛#ballondor pic.twitter.com/kfKFZ6VRjQ — Ballon d’Or #ballondor (@francefootball) October 17, 2022

Let’s get the ceremony started! Here are the trophees 👀#ballondor pic.twitter.com/h9KEN8uOxQ — Ballon d’Or #ballondor (@francefootball) October 17, 2022

💫 De Tik Tok al Balón de Oro….. 👏 Iran ‘Receba’ Ferreira cumple sus sueños al ser invitado de honor en la gala de France Football.#BallonDor pic.twitter.com/5ThfwPjCnz — ESPN.com.mx (@ESPNmx) October 17, 2022

.@KMbappe has arrived at the Theater of Chatelet with his dad 👀#ballondor pic.twitter.com/L0WwpOGGvn — Ballon d’Or #ballondor (@francefootball) October 17, 2022

💬 Zinédine Zidane : « If Karim Benzema wins the Ballon d’Or, it’s well deserved »#ballondor pic.twitter.com/8GUsM2xMxP — Ballon d’Or #ballondor (@francefootball) October 17, 2022

😥 El fin de una Era….. Después de 16 años ni Messi ni Cristiano Ronaldo estarán en el Top 3 del Balón de Oro.#BallonDor pic.twitter.com/EoCPIY7sz8 — ESPN.com.mx (@ESPNmx) October 17, 2022