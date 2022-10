Minuto a minuto, Checo Pérez en el Gran Premio de los EE.UU.

Sigue la carrera de Checo Pérez en la 19na fecha de la Fórmula 1

Racecast

ÚLTIMA VUELTA…

Checo Pérez perdio el podio contra Leclerc. Un león también el monegasco. ¿Equivocó Red Bull al no cambiar el alerón de Checo? Tuvieron oportunidad de hacer ese cambio.

Vettel pasa a noveno al rebasar a Alex Albon, otro junto a Alonso que no se rindió pese a la adversidad luego de pits. Como Verstappen, quien ganará la carrera.

Max Verstappen pasó a Hamilton y retoma el liderato. Hamilton intentó contestar, pero el Red Bull fue demasiado, ni con DRS en la recta principal se pudo acercar.

50/56: Batalla abierta entre Verstappen y Hamilton por la victoria. Ya a tiro de DRS el campeón.

Alonso, uno de los pilotos del día, pasa a Magnussen y es P6. Gran recuperación de Fernando…

Quedan 10 vueltas. Hamilton tiene 1.7 segunos sobre Verstappen y el neerlandés es más rápido.

Lando Norris sigue pasando autos, ahora a Ocon y el de McLaren está P8, cerca de Fernando Alonso.

Y Fernando Alonso, otro veterano, está P7. Tuvo un fuerte incidente, puso llevar el coche a pits; salió a pista y sigue en gran ritmo. Mucho corazón del asturiano.

Y Aston Martin con un mal pit stop acaba con la carrera de Vettel… que lástima por el veterano alemán, quien está en su última temporada de F1.

En la 41/56, Hamilton toma la punta y será un sprint final contra Max Verstappen por la victoria. Charles Leclerc sigue a tiro de DRS, pero no se puede acercar lo suficiente, a menos de que sea tan agresivo como lo fue contra Checo, pero contra Verstappen… hay que pensarlo dos veces porque el neerlandés es mucho más agresivo.

Max Verstappen finalmente pasó al Ferrari y está P3. Ahora sigue Hamilton… Vettel sigue en pista en P1, pero debe la parada de pits.

Max Verstappen lo intentó en la primera curva, pero Leclerc le contestó la maniobra y sigue P3, P2 virtual… Checo regresó P5 a 7 segundos de esa lucha…

Y con los pit stops de Checo y Russell, Vettel toma la punta. Lleva 20 vueltas con la llanta media.

Max Verstappen ataca con DRS a Leclerc. Está furioso el campeón. Hizo la vuelta rápida y ya no se queja del auto… puro bluf lo que comentaba antes del error en pits.

Verstappen fue muy duro en la radio con el equipo que le ha ayudado a ser bicampeón del mundo: “Hermoso muchachos, hermoso”, les dijo irónicamente. “Vamos Max, enfócate”, le contestaron.

Vuelta 36/56: La carrea abierta para Lewis Hamilton y Mercedes…

Charles Leclerc también a pits y Red Bull tuvo una pésima parada con Mad Max. Leclerc sale adelante de él y Hamilton tiene la oportunidad de ganar.

Verstappen a pits. Hay que responder a Mercedes…

Mercedes busca el undercut con Hamilton sobre Verstappen y ganar su primera competencia del año. ¿Qué pasará con ese Ferrari de Leclec? Atentos a la estrategia de Ferrari con el monegasco.

PITS STOPS: Hamilton a pits… Verstappen se queja del auto en la radio.

El piloto consistentemente más rápido es Lewis Hamilton. Fernando ALonso P12, por cierto. Ese Alpine se ve bien pese al choque… Alonso es más rápido que Ocon, su compañero de equipo.

Se cae el ritmo del Red Bull de Checo Pérez: Ahora Russell lo ataca por la P4. Red Bull decidió no cambiar el ala delantera cuando el primer pit stop.

Ahora Leclerc va por Lewis Hamilton, quien está a 3.6 segundos. Por cierto, recordemos que Checo y Leclerc luchan por el subcampeonato de pilotos. Nunca Red Bul ha tenido el 1-2 de pilotos en una temporada.

Muy buen rebase de Charles y es el nuevo P3. Checo Pérez tuvo que hacerse a un lado para no chocar contra el Ferrari… literalmente Leclerc lo quitó de la trazada. Eso es legal.

Primer intento de Charles Leclerc, pero se pasa en la frenada. Mantiene la presión con el DRS. Pero en el segundo intento lo logró pasar…

FIA habilita el DRS. Hamilton no está a tiro de DRS, pero Leclerc sí lo está del RB de Checo. “Son muy rápidos en las rectas”, dice Leclerc.

REINICIO: esta vez limpio y menos intenso. Verstappen mantiene la P1. Pérez presiona a Hamilton y Leclerc a Checo… los tres por la P2. “

Y… Alonso sigue en pista. Increíble la sangre fría del piloto de carreras…

Viendo la repetición: Alonso iba en la succión cuando movía a la izquierda para pasa, pero se encontró con el Aston Martin. Por la radio Alonso dijo: “Un movimiento muy tardado”. Parece que el experimentado asturiano acepta la culpa del incidente, como si hubiese movido a la izquierda tarde, o se refería a que el movimiento de Stroll fue tarde. Strol dijo: “Choqué”. Difícil de juzgar. Lo bueno es que ambos están bien, porque pudo ser muy grave: el Alpine casi toma vuelo, pero afortunadamente no lo hizo y Alonso pudo controlar el auto una vez tuvo la parte frontal en el piso. Como aquel accidente de Kubica en Canadá 2007, así pudo haber sido.

Otro Safety Car. Golpe importante entre Fernando Alonso y Lance Stroll. Elos serán compañeros de equipo la siguiente temporada. Alonso logró llegar a los pits… increíble la tenacidad del dos veces campeón dle mundo.

REINICIO DE CARRERA: Verstappen mantiene la P1, pero atrás hubo varios ataques… los dos Aston Martin pelearon por posción. Vettel mantuvo atrás a Stroll, va P6 el veterano alemán.

Lewis Hamilton se queja del freno delantero derecho. “Estoy luchando”, dice por la radio. Está P2, detrás de Verstappen.

Por cierto, Red Bull no cambió el ala delantera del RB de Checo Pérez.

Valterri Bottas queda en la grava y sale el Safety Car. Un oportuno SC para Charles Leclerc. Por que ahora podrá ir a pits sin perder tiempo. Lo mismo para Vettel o Alonso, quizá… Leclerc ya a Pits, iba 2do. Sale… P4. Y con llanta dura más fresca.

Max Verstappen P1 con Leclerc P2, pero debe parada en pits; Hamilton P3, Vettel P5 y Checo Pérez en P6 a 7 segundos de Sebastian, quien tampoco ha parado.

Checo Pérez y Red Bull logran el overcut sobre el Mercedes de George Russell. Y es que la inlap de Checo fue una muy buena vuelta. Salió el mexicano P6 adelante de Alonso y Russell.

Leclerc pasa a Stroll y es P3, justo detrás de Verstappen, pero el Ferrari no ha paradao luego de 14 giros con la llanta media. Checo Pérez a PITS.

Russell y Checo Pérez pelean por la P2, pero ese Mercedes se defiende bien. Verstappen a PITS. RB le pone la llanta dura y Russell también para. Checo Pérez queda primero de momento.

PITSTOP: Hamilton para y sale con llanta dura. Ahora, según Pirelli debería hacer un stint largo para ir por medias y terminar con ese compuesto. Verstappen pregunta qué harán: “empuja” le dicen…

Leclerc pasó a Vettel, ya está P6 ese Ferrari, a 19 segundos de Verstappen P1. Checo Pérez se atoró en el alerón trasero del Mercedes de Russell, pero…

Comenzaron los pit stops en las partes posteriores: los Alfa Romeo ya con llanta dura. Albon, Tsunoda y Latifi optaron por la llanta media luego de su pit stop.

Recordemos cómo está el tema estratégico: El fabricante del caucho prevé una estrategia de dos detenciones: iniciar con amarillos y parar entre la 14 y la 19 para pasar a los duros y parar entre la 35 y 42, para terminar con medios; la alternativa sería terminar con compuesto duro y habría una opción de tres paradas, pero Pirelli la considera como la más lenta de las opciones.

El Red Bul de Checo Perez tiene el ala delantera cortada. El endplate del lado derecho falta, aún así tiene mejores tiempos que los Mercedes. Lo normal sería que le cambiasen el ala en el pit stop, pero viendo el comportamiento del auto… ahora, conforme se vaya descargando de gasolina, quiza este comportamiento cambie, pero para mal. Lo seguro es cambiar la pieza.

FIA castiga a Russell con cinco segundos por la colisión contra el Ferrari de Sainz. Igual Checo Perez lo deberá pasar en pista, ya rebasó a Stroll. Adelante van Verstappen con 2.4 segundos de ventaja sobre Hamilton.

George Russell pasa a Stroll y le deja esa batalla a Checo Pérez. No sebería ser un problema para le mexicano y su RB …

Checo Pérez ya está P5. Pasó a Sebastian Vettel y es más rápido que Russell.

En la repetición del pique de arranque, Sainz tuvo que frenar un poco más y Russell por otra parte entró con mucha velocidad. El Mercedes impactó al Ferrari y fue todo para Carlos Sainz.

Charles Leclerc, quien arrancó P12, ahora está P9, pero debe sacarle 19 puntos a los dos Red Bull para que Ferrari estire el campeonato de constructores: debe esperar un desastre del otro equipo.

Los Aston Martin con un súper arranque: Lance Stroll P3 y Sebastian Vettel P5. Justo entre los dos Mercedes. Es retiro para Carlos Sainz. Con este retiro del Ferrari, Red Bull tiene camino llano para el campeonato de constructores al final del día, a menos de que suceda un desastre.

Russell has been handed a 5-second penalty by race stewards for causing a collision with Sainz #USGP #F1 pic.twitter.com/WSNCWQymci — Formula 1 (@F1) October 23, 2022

Max Verstappen toma la punta. Carlos Sainz perdió el auto en la primera curva y está último. Buen arranque de Checo Pérez que está séptimo.

ARRANCÓ EL GRAN PREMIO DE LOS EE.UU.

Vuelta de formación…

Los autos ya están en sus cajones de salida, listos para los protocolos del himno nacional y luego la vuelta de formación…

Es el Gran Premio de los Estados Unidos en el Circuito de las Américas, que recibe a la Fórmula 1 desde 2012. Un trazado de 5.5 kilómetros al cual habrá que darle 56 vueltas para completar los 308.405 kilómetros de la competencia.

Desde la pole arrancará el Ferrari de Carlos Sainz. Es la tercera ocasión en el año que partirá desde la primera posición, en Silverstone hizo valer su primera pole y ganó el GP de Gran Bretaña; en Bélgica salió primero al beneficiarse de la sanción sobre Max Verstappen, pero no se llevó el triunfo en SPA.

Justo será Max Verstappen quien parta junto al madrileño en la primera fila. Carlos Sainz ubicó al neerlandés, ya campeón del mundo, como el favorito para llevarse la carrera.

“No voy a mentir, creo que los Red Bull son favoritos. Suelen tener mejor ritmo de carrera y normalmente nos alcanzan porque Max hace un buen trabajo y Red Bull tiene un buen coche para el día de carrera, pero haremos todo lo posible para estar por delante mañana e intentar ganar la carrera que será una manera increíble de empezar estas cuatro últimas pruebas del Mundial”, dijo en la entrevista a pie de pista luego de conseguir la pole.

On pole for a third time… Can Carlos convert it into a second career win? 🤔#USGP #F1 pic.twitter.com/tiCpSr7SbS — Formula 1 (@F1) October 23, 2022

Checo Pérez arrancará noveno, luego de calificar cuarto, pero pagar cinco posiciones de penalización por cambios en la Unidad de Potencia (nuevo motor de combustión interna); Charles Leclerc hizo más modificaciones al impulsor y partirá 12do luego de una sanción de 10 posiciones.

¿Qué podrán hacer los Mercedes, que arrancan tercero Lewis Hamilton, y cuarto George Russell? El campeonato de constructores sigue abierto, pero tal y como están las posiciones al arranque, Entre Max Verstappen y Checo Pérez harían suficientes puntos para ganar el mundial. Por otra parte, Ferrari debe cuidarse de Mercedes en la lucha por el segundo puesto.

Ferrari debe superar en 19 puntos a Red Bull el domingo y ni siquiera firmar un doblete y la vuelta rápida (44 puntos) le garantizan seguir optando al título, porque un tercer y cuarto puestos de Max Verstappen y el mexicano Sergio Pérez declinarían el campeonato de constructores (27 puntos).

En todo caso, Ferrari tampoco debe descuidarse porque la segunda posición no está asegurada. La ‘Scuderia’ cuenta con 67 puntos a su favor respecto a Mercedes. Más apretada se encuentra la lucha por el cuarto puesto, que se han ido pasando Alpine y McLaren. El todavía equipo de Fernando Alonso dispone de un margen de 13 puntos.

Para el fin de semana, que será seco y soleado, Pirelli escogió los neumáticos C2 (duro), C3 (medio) y C4 (blandos). El fabricante del caucho prevé una estrategia de dos detenciones: iniciar con amarillos y parar entre la 14 y la 19 para pasar a los duros y parar entre la 35 y 42, para terminar con medios; la alternativa sería terminar con compuesto duro y habría una opción de tres paradas, pero Pirelli la considera como la más lenta de las opciones.